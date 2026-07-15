بجاية: توقيف أربعيني تورط في قضية احتيال

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بأمن ولاية بجاية، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة تورط في قضية النصب والاحتيال.

تفاصيل العملية جاءت بناءً على ورود تعليمة نيابية بخصوص فتح تحقيق حول عريضة الضحية التي تبلغ من العمر 55 سنة. حيث صرّحت أنها تعرضت للنصب من طرف شخص أوهمها بأنه يستطيع تبرئة ابنها المتواجد بالمؤسسة العقابية. واد غير، مقابل مبلغ مالي، و التي تم صبه في حسابه البريدي.

وبعد تكثيف التحريات الميدانية، تمكنت الفرقة المحقـقة من تحديد هوية المشتبه فيه و توقيفه. كما جرى تسجيل شكوى امرأة أخرى ضد المشتبه فيه لأجل قضية مماثلة. بحيث جعلها تظن أنّه موظف سامي في الدولة و بإمكانه التوسط لها في المحكمة في قضية تخصها. مقابل مبلغ مالي و التي تم صبه أيضا على فترات متتالية بطلب من المشتبه فيه في نفس الحساب البريدي.

وقد جرى إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل جنحة تلقي أموال بالاحتيال باستعمال سلطة خيالية. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة و بعد إجراءات المثول الفوري صُدر ضده أمر إيداع.

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