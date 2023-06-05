بجاية: توقيف إمرأة إعتدت على ممتلكات مستشفى فرنس فانون وهدّدت عماله بالقتل

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية بجاية من توقيف إمرأة تبلغ من العمر 28 سنة. تورطت في قضية التخريب العمدي لملك الغير وإحداث فوضى وشغب داخل مؤسسة عمومية إستشفائية ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفادها قيام إمرأة بمستشفى فرانس فانون ببجاية. بإحداث فوضى وهلع وسط المرضى والموظفين وقيامها بتحطيم زجاج الباب الخارجي لمصلحة طب العيون. وإصابة نفسها بجروح بواسطة الزجاج وتهديد كل من يصادفها بالقتل.

وعلى الفور تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان و بعد السيطرة عليها. تم تحويلها إلى مركز الشرطة بعد تلقيها العلاج والإسعافات الأولية.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيها لأجل قضية إهانة موظفي مؤسسة صحية، التخريب العمدي لملك الغير متبوع بالتهديد. وتم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدها عقوبة عام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 40000 دج.