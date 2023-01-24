بجاية: توقيف إمرأة حوّلت محلها التجاري إلى وكر للرذيلة بحي سيدي أحمد

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري الرابع التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بإمرأة تبلغ من العمر 47 سنة إستغلت محلها التجاري لإنشاء محل للفسق والدعارة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تحريات معمقة بخصوص معلومات حول تواجد محل خاص بالترصيص الكائن بحي سيدي أحمد ببجاية. يستعمل لممارسة الرديلة والتمويه على أنه مكتب خدمات خاص بأشغال الكهرباء العامة والغاز. والتي تسيره إمرأة في العقد الرابع من عمرها.

على إثر هذه المعلومات تم الترصد للمكان. وبعد إختيار الوقت المناسب تم مداهمة المحل ليتم توقيف صاحبة المحل و إمرأتين و رجل. هذا الأخير ضبط متلبسا رفقة إمرأة في وضع مخل بالحياء. أين كانا يمارسان الفاحشة.

كما تفتيش المحل والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم ضبط وحجز علبة دواء خاصة بمنع الحمل فارغة تماما. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية إنشاء محل للفسق والدعارة. إغراء الغير على الدعارة، الوساطة في الدعارة. بالإضافة كذلك إلى إستغلال موارد دعارة الغير و إقتسام متحصلاتها. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين تم إيداع صاحبة المحل المؤسسة العقابية، أما باقي المشتبه فيهم فقد تم وضعهم تحت نظام الرقابة القضائية.