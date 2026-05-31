بجاية.. توقيف إمرأة و رجل متهمان بقتل قاصر بتيشي

تمكنت عناصر الـشرطة التابعة لأمن دائرة تيشي بولاية بجاية من توقيف رجل وامرأة تورطا في قضية قتل طفل بالعنف يبلغ من العمر ست (06) سنوات.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود اتصال هاتفي على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 من طرف أحد المواطنين. مفاده إنتشار روائح كريهة من شقة سكنية وسط مدينة تيشي ببجاية. على الفور إنتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان رفقة مالك الشقة و بعد الولوج إلى داخلها. تم معاينة وجود جثة طفل من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي ست سنوات تبدو عليها آثار العنف.

وبعد فتح تحقيق في القضية، تبين أن الشقة السالفة الذكر مستأجرة من طرف امرأة مطلقة تعيش مع طفليها القاصرين. البالغين من العمر 03 و 06 سنوات تنحدر من غرب الوطن رفقة شخص ينحدر هو أيضا من نفس الولاية. ويتخدون من التسول مهنة للعيش.

وبتكثيف التحريات الميدانية اتضح أن المشتبه فيه بمجرد ارتكابه الجرم بحضور والدة الطفل. حيث كان في حالة سكر جد متقدمة و قد قام بضرب الطفل بقسوة بواسطة أنبوب مطاطي. إلى غاية فقدان الطفل الوعي، ثم هرب من مدينة بجاية رفقة والدة الضحية.

الفرقة المحققة و بعـد نشر الأبحاث عنهما لأجل قضية القتل، تم توقيفهما من قبل شرطة الحدود البرية بولاية الوادي و هما بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية للإفلات من جريمتهما الشنعاء.

و قد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما و تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضدهما أمر إيداع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور