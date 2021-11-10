بجاية: توقيف التزود بمياه سد تيشي حاف ببوحمزة لهذا السبب

أوقفت إحترازيا مصالح الجزائرية للمياه عملية ضخ مياه سد تيشي حاف ببوحمزة بعد إغلاق إستثنائي لمحطة معالجة المياه وبالتالي توقف تزويد سكان عدد من بلديات حوض الصومام جنوب ولاية بجاية.

ويعود سبب التوقف عن معالجة مياه الحاجز الى عكارة الثروة المائية المتجمعة بالسد وتغير لون المياه الى موحل بعد تساقط كميات معتبرة من الأمطار الأخيرة.

كما يرمي الإجراء الإستثنائي الى الحفاظ على صحة المستهلكين. وستعود عملية التزود بالمياه من هذا السد ريثما تتم عملية الترسب لمخلفات التعكر الى الحد المسموح للإستهلاك البشري. علما أن هذا السد عرف تراجعا لمنسوب مياهه قبل شهر الى مستوى غير مما تطلب إتخاذ إجراءات إستثنائية لترشيد توزيع المياه.