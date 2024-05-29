بجاية: توقيف ثلاثيني أنشأ حظيرة لركن السيارات “باركينغ” دون رخصة

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول التابع لأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة. تورط في قضية ممارسة نشاط تجاري غير مرخص. يتمثل في استغلال مساحة عمومية لركن المركبات بدون رخصة من الجهات الإدارية المختصة.

حيث كان يوهم أصحاب المركبات بحيازته على رخصة إستغلال حظيرة لركن السيارات مقابل حصوله على مبلغ مالي. عناصر الشرطة بعد توقيف المشتبه فيه تم ضبط بحوزته على قطعة صغيرة من المخدرات، وكذا سلاح أبيض (سكين).

و قد أنجز ضده ملف جزائي ضده لأجل قضية إستغلال مساحة عمومية لركن المركبات بدون رخصة حيازة مادة مخدرة لغرض الاستهلاك الشخصي مع حمل سلاح أبيض دون مبرر شرعي، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصةـ أين إستفاد من إستدعاء مباشر لجلسة المحاكمة.