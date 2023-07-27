بجاية: توقيف ثلاثيني يحترف السرقة بالعنف والتهديد  بإستعمال أسلحة بيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثامن التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بمسبوق قضائي يبلغ من العمر 38 سنة يحترف السرقة بالعنف والتهديد.

تفاصيل العملية جاءت بعد تقدم طالب جامعي يبلغ من العمر 24 سنة في ساعة متأخرة من الليل (الواحدة صباحا) إلى عناصر الشرطة العاملة بالحاجز الأمني بئر السلام وأبلغهم عن تعرضه للسرقة تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء أمام مدخل المحطة البرية لنقل المسافرين ببجاية من طرف شخص يجهل هويته، أين إستولى على هاتفه النقال مباشرة تم توجيه نداء للفرق العاملة بالميدان قصد توقيف المشتبه فيه، وبعد تكثيف الأبحاث تم توقيف هذا الأخير على مستوى حي الرملة وقد ضبط بحوزته هاتف الضحية المسروق، المشتبه فيه مسبوق قضائي ومعروف لدى مصالح الشرطة بقضايا مماثلة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضده لأجل قضية السرقة تحت طائلة التهديد، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد إجراء المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.