بجاية: توقيف ثلاثيني يحترف سرقة المحلات التجارية بدرقينة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة درقينة بأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة يحترف سرقة محل تجاري بمدينة درقينة وضواحيها.

جاء ذلك بعد تسجيل شكوى تاجر تعرض محله التجاري “مقهى” الكائن بوسط مدينة درقينة للسرقة من طرف مجهولين. أين إستولى الفاعلون على العديد من الأغراض. الفرقة المحققة بمجرد تسجيل الشكوى تنقلت إلى عين المكان و القيام بالمعاينة الميدانية لمسرح الجريمة و رفع البصمات و بالإعتماد على الوسائل العلمية والتقنية الحديثة تم تحديد هوية الفاعل المعروف لدى مصالح الشرطة بقضايا السرقة.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم توقيفه بالقرب من مقر إقامته. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة المقترنة بظرفي التسلق و الليل. و تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة عام حبس و غرامة مالية نافذة قدرها 50000 دج.