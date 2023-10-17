بجاية.. توقيف خمسيني انتحل صفة حرفي يمتهن النصب والإحتيال

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي تقريت التابعة لأمن دائرة شميني ببجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة يحترف النصب والإحتيال.

وتعود تفاصيل العملية بعد تسجيل مصالح الشرطة شكوى سيدة تبلغ من العمر 72 سنة تعرضت للنصب والإحتيال من طرف شخص يعمل حرفي (PLACO PLATRE).

فبعد أن طلبت منه إنجاز أشغال داخل مستودع وتهيئته بالسقف الكلسي لغرض التجارة طلب منها تسليمه تسبيق بمبلغ يفوق 100000 دج قصد شراء المستلزمات والسلع لإنجاز الغرض.

غير أن المعني بعد حصوله على المبلغ إختفى عن الأنظار.

وفي نفس الفترة تقدم إلى مصالح الشرطة رئيس جمعية دينية لأحد المساجد بالمنطقة وسجل شكوى بخصوص تعرضه للنصب من طرف نفس الشخص الذي إتفق مع الجمعية من أجل إنجاز أشغال بناء تمس الواجهة الخارجية للمسجد مقابل مبلغ مالي متفق عليه.

وبعد تسليمه تسبيق يقدر بـ 150000 دج قصد شراء المواد الأولية اللازمة إختفى عن الأنظار دون إنجاز المطلوب الفرقة المحققة وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تمكنت من توقيف المشتبه فيه الذي تبين تورطه في قضايا مماثلة.

ليتم إنجاز ملف جزائي ضده لأجل قضية النصب وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة عام حبس نافذ مع عدم الإيداع وغرامة مالية قدرها 500000 دج مع تحميله المصاريف القضائية.