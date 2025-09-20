بجاية.. توقيف خمسيني بتهمة حيازة و زراعة القنب الهندي بصدوق

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة أقبو ببجاية، من توقيف خمسيني تورط في قضية حيازة و زراعة القنب الهندي لغرض المتاجرة بطريقة غير مشروعة.

تفاصيل العملية جاءت على إثر استغلال عناصر الفرقة لمعلومات مؤكدة حول قيام شخص بزرع نبات مخدر (القنب الهندي). بمقر إقامته الكائن بدائرة صدوق في ولاية بجاية.

تم على إثرها إخطار وكيل الجمهورية و الذي بدوره أصدر إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه. و بعد عملية التفتيش التي جرت بحضور المشتبه فيه. تم ضبط ثلاث نبتات من القنب الهندي مغروسة في دلو وكيس بلاستيكي يحتوي على كمية من الحشيش (القنب الهندي) يابس. يقدر وزنه بـ 14.5غ ، ليتم توقيفه وتحويله إلى أمن دائرة أقبو لاستكمال الإجراءات.

و قد تم انجاز ملف جزائي ضده لأجل قضية حيازة و زراعة نبات مخدر (القنب الهندي) بغرض المتاجرة بطريقة غير مشروعة. و تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضده أمر إيداع.

