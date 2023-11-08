بجاية: توقيف خمسيني تورّط في إضرام النار عمدا بغابة أوقاس

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أوقاس ببجاية. من توقيف شخص يبلغ من العمر 54 سنة تورط في قضية إضرام النار عمدا بغابة كاب بأوقاس.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة تفيد قيام شخص بإضرام النار بغابة خلف نفق أوقاس إتجاه مدينة تيشي. مباشرة وعلى جناح السرعة تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان أين تم معاينة نشوب حريق بالغابة المحاذية للطريق الوطني رقم 09 من الجهة العلوية. بعد الإتصال بالحماية المدنية التي تمكنت بصعوبة من إخماد الحريق.

وباشرت الفرقة المحققة في عملية البحث و التحقيق لمعرفة الفاعل الذي تم توقيفه بالقرب من مكان إضرام النار وبحوزته ولاعتين. المشتبه فيه بعد إخضاعه للتحقيق تبين بأنه هو الفاعل. وسبق له وأن قام بنفس الفعل عدة مرات وجميع الحرائق التي عرفتها منطقة أوقاس منذ الصائفة الماضية هو المتسبب فيها. و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر في حقه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بواد غير بجاية.