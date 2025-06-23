بجاية: توقيف رجل وامرأة قاما باحتجاز شخص والاعتداء عليه

تمكّنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري السادس بأمن ولاية بجاية، من توقيف شخصين “رجل و امراة” يبلغان من العمر 24 و 28 سنة. تورطا في قضية اعتداء بالعنف على شخص.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة شكوى لشخص يبلغ من العمر 45 سنة. مفادها تعرضه للاحتجاز والضرب والجرح العمدي من طرف شخص يعرفه عندما كان في بيت هذا الأخير. وقد تمكن من الفرار بعد طلب النجدة من الجيران المقيم بذات الحي بقرية تيزي إغيل أوعزوق ولاية بجاية.

الفرقة المحققة وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تمكنت من توقيف المشتبه فيه وعشيقته، وقد بيّن التحقيق بأن الضحية والمشتبه فيه كانا في علاقة غرامية من فتاة الأمر الذي جعلهما يدخلان في صراع.

وبعد استضافة المشتبه فيه للضحية في مسكنه في وقت متأخر من الليل و الذي سبق وأن تردد عليه من قبل. تركه إلى غاية احتسائه للمشروبات الكحولية لغاية الثمول وقام الإعتداء عليه بالضرب بإستعمال عصى وبحضور عشيقته. كما قام بالإعتداء عليه جنسيا مع ربطه وتركه بمفرده بالمنزل، غير أن هذا الأخير تمكن من الفرار بعد طلب النجدة من الجيران الذي بدورهم اتصلوا برجال الحماية المدنية التي قامت بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، أين مكث مدة يومين تحت الرعاية الطبية.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية الضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء للمشتبه في الرئيسي. وقضية عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر وعدم تبليغ السلطات بالنسبة للمشتبه فيها.

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