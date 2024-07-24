بجاية: توقيف شخصين أنشآ حظائر لركن السيارات بدون رخصة

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول التابعة لأمن ولاية بجاية، من توقيف شابين يبلغان من العمر 19 و 24 سنة في قضية إستغلال حظيرة ركن السيارات بدون رخصة. جزء من رصيف طريق شارع نسيم البحر.

وكان الموقوفان يطالبان أصحاب السيارات بمبلغ مالي قدره 100 دينار لكل صاحب سيارة. و بعد ضبطهما في حالة تلبس وبحوزتهم مبلغ مالي من عائدات إستغلال مساحة عمومية لإنشاء حظيرة ركن السيارات بدون رخصة. بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. و بعد إجراء المثول الفوري تمت إدانتهما بستة أشهر حبسا نافذا. و غرامة مالية مقدرة بـ 02 مليون سنتيم لكل واحد فيهما.

وفي نفس السياق تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة. يقوم باستغلال مساحة عمومية لإنشاء حظيرة ركن السيارات بدون رخصة. بأحد شوارع حي الصغير بوسط المدينة.

تفاصيل القضية جاءت بعد تقديم شكوى من ضحايا تعرضوا للإعتداء من طرف شخص أجبرهم على دفع مبلغ مالي قدره 100 دج مقابل ركن سياراتهم. و بعد التنقل إلى عين المكان تم توقيف المشتبه فيه الذي حول إلى مركز الأمن وأنجز ضده ملف جزائي وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لأجل قضية إنشاء حظيرة توقف السيارات بدون رخصة. متبوع بالاعتداء بالضرب و السب وبعد إجراء المثول الفوري تم الحكم عليه بالرقابة القضائية.