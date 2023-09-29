بجاية: توقيف شخصين تورطا في سرقة محل تجاري بالإعتداء بأسلحة بيضاء

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري الثالث بأمن ولاية بجاية، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 39 و 41 سنة. تورطا في قضية السرقة مع الإعتداء بالضرب بإستعمال أسلحة بيضاء والتخريب العمدي لملك الغير.

وجاءت العملية بعد تسجيل شكوى صاحب محل تجاري كائن بحي إحدادن بجاية تعرض للضرب و الجرح العمدي. بإستعمال سلاح أبيض (سكين وسلسلة حديدية) من طرف شخصين في ساعة متأخرة من الليل. مسببين له جروح بليغة في الوجه و الأطراف مما أستدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما قام المشتبه فيهما بتخريب الواجهة الزجاجية لمحله التجاري لبيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى تعرضه لسرقة مبلغ مالي قدره 70000 دج.

مباشرة تنقلت عناصر الشرطة إلى محل الضحية، أين تم معاينة الخسائر ومباشرة عملية التحقيق. وقد تمكنت الفرقة المحققة من تحديد هوية المشتبه فيهما المعروفين لدى مصالح الشرطة وتوقيفهما.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية السرقة مع الإعتداء بأسلحة بيضاء متبوع بالتخريب العمدي لملك الغير، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضدهما عقوبة عام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 10000 دج.