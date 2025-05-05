بجاية: توقيف شخصين تورطا في قتل ثلاثيني

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و 42 سنة، تورطا في جريمة قتل شخص يبلغ من العمر 38 سنة بمدينة بجاية.

بداية القضية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة في حدود الساعة 06:15 صباحا مكالمة هاتفية من قبل مصالح الحماية المدنية مفادها إخطارهم من طرف شخص عن تواجد شخص من جنس ذكر ملقى على الأرض خلف السكة الحديدية مقابل موقف الحافلات المؤدية إلى باب البحر بجاية.

على الفور تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان أين تبين أن الأمر يتعلق بجثة لشخص من جنس ذكر ملقاة على ظهرها بالطريق غير المعبدة بمحاذاة الميناء الجاف بالطرق الأربعة بجاية و وجهه ورأسه ملطختان بالدماء نتيجة إصابته بعدة طعنات بآلة حادة على مستوى الوجه وفي أنحاء مختلفة من جسمه.

في نفس اليوم الفرقة المحققة وبعد التحقيق المعمق والتحري عن الأشخاص الذين إعتاد الضحية مخالطتهم وكذا الأشخاص المشتبه فيهم، لفت إنتباههم شخص مصاب بجروح حديثة على مستوى الجبهة هذا الأخير البالغ من العمر 42 سنة.

بعد توقيفه والتحقيق معه تبين أنه الفاعل وقد كان رفقة الضحية في جلسة خمر و بعد مناوشات بينهما قام بالإعتداء عليه بالضرب بواسطة حجارة وآلة حادة.

وقد ساعده في ذلك شخص آخر قام بالإعتداء بالضرب على الضحية بواسطة قارورة زجاج وحجارة وقد تمكنت عناصر الشرطة بعد أبحاث حثيثة من توقيف المشتبه فيه الثاني المسبوق قضائي.

كما تمكنت من إسترجاع اللباس الذي كانا يرتدياه وعليه آثار دم الضحية والذي حاولا التخلص منه.تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما عن قضية الإغتيال وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهما أمر إيداع.