بجاية: توقيف شخصين قاما بالاعتداء وتخريب المؤسسات الاستشفائية

تمكنت مصالح أمن ولاية بجاية من توقيف شخصين قاما بالتعدي بالعنف والقوة على مهني الصحة العمومية مع التخريب العمدي لملك الغير.

القضية الأولى جاءت بعد قيام أحد المرضى (خمسيني) بالاعتداء على ممرض أثناء أداء مهامه بعيادة سيدي علي البحر، حيث سبب له جروحاً و كدمات في أنحاء جسمه، استوجبت تقديم العلاج له مع استفادته من العجز عن العمل، وبعد توقيفه من طرف مصالح الأمن الحضري الثامن و تحويله إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية، تم تقديمه أمام النيابة المختصة لأجل قضية التعدي بالعنف و القوة على مهني الصحة، وبعد جلسة المثول الفوري، صدر ضده حكم بعامين حبساً نافذاً مع غرامة مالية بـ 20 مليون سنتيم.

في السياق نفسه، قام أحد المرضى، يبلغ من العمر 21 سنة، بنطح زجاج الباب برأسه وكسره، عند عرضه على الطبيب المناوب، بالعيادة المتعددة الخدمات بسيدي أحمد، وعند تنقل الشرطة العلمية لمعاينة التخريب تم توقيف المعني من طرف عناصر الأمن الحضري الخامس وتحويله إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق في القضية.

وبعد تقديمه أمام النيابة المختصة لأجل قضية التخريب العمدي لملك الغير وبعد جلسة المثول الفوري، صدر ضده حكم بعامين حبساً نافذاً مع غرامة مالية بـ 20 مليون سنتيم.