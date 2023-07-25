بجاية: توقيف شخصين مشتبه بهما في إضرام الحرائق

تم توقيف شخصين للاشتباه في تسببهما في اندلاع حرائق الغابات بولاية بجاية. حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء, بيان النيابة العامة لمجلس قضاء بجاية.

وجاء في البيان:”يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية الرأي العام، أنه تبعا لنتائج التحقيقات الإبتدائية المفتوحة بخصوص الحرائق المندلعة بغابات الولاية، تم توقيف شخصين مشتبه فيهما.”

وقد أمر النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية وكلاء الجمهورية لدى محكمتي أميزور و أقبـو بالتخلي عن الملفين لقسم مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد . يضيف المصدر نفسه.

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