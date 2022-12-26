بجاية: توقيف شخصين ملتبسان بسرقة أزيد من 25 مليون من منزل

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشخصين سرقوا مبلغ مالي.

المشتبه فيها يبلغان من العمر 28 و 46 سنة تورطا في سرقة مسكن ببجاية. تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 من طرف مواطن مفادها إلقاء القبض على سارق في حالة تلبس داخل مسكنه العائلي الكائن بطريق الجامعة.

فور ذلك تنقلت عناصر الشرطة مباشرة إلى عين المكان، أين تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 28 سنة. الذي كان مصاب وينزف من رأسه جراء محاولته الفرار وسقوطه من السلالم، وقد ضبط بحوزته على مبلغ مالي يفوق 25 مليون سنتيم كان مخبأ داخل جيب سترته قام بسرقته من المنزل. ليتم تحويله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، وقد بين التحقيق تورط عم المشتبه فيه والذي تم توقيفه هو الآخر، هذا الأخير يعمل كبستاني لدى الضحية صاحب المنزل منذ ما يقارب 15 سنة.

وقد إتفق مع إبن شقيقه قصد سرقة المسكن الذي يعمل فيه بإعطائه المفاتيح و إخطاره بكل تفاصيل المنزل، و وجود كاميرات المراقبة وأوصاه بقطع التيار الكهربائي بمجرد الدخول إلى المنزل، وقد أستغلا فرصة خلو المسكن وخروج صاحبه لممارسة الرياضية للقيام بفعل السرقة. غير أن هذا الأخير ومنذ مدة يلاحظ نقص في المبالغ المالية التي يتركها في منزله وأتجهت شكوكه للبستاني الذي يعمل لديه لأنه الوحيد الذي يملك مفاتيح المنزل وبإمكانه الدخول في غيابه. لذلك وضع خطة وأوهم الفاعل بأنه غادر المنزل لممارسة الرياضة كعادته لكنه ترك خلسة البعض من أقربائه داخل المنزل للتربص بالسارق، وهو ما تم بالفعل أين ضبط الفاعل في حالة تلبس بالسرقة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل السرقة من داخل مسكن بإستعمال مفاتيح مصطنعة، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهما أمر إيداع.