بجاية: توقيف شخصين يحترفان السرقة بالعنف والتهديد بأقبو

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أقبو ببجاية من الإطاحة بشخصين يبلغان من العمر 20 سنة يحترفان السرقة بالعنف والتهديد.

وجاءت تفاصيل العملية، بعد تسجيل مصالح الشرطة شكوى إمرأة تعرضت للسرقة بالعنف والتهديد وسط مدينة أقبو. من طرف شخصين أحدهما ملثم إستهدفت حقيبتها اليدوية التي كان بداخلها مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم ووثاق هويتها.

ومكنت التحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الشرطة، من إسترجاع شريط فيديو لكاميرات المراقبة لمحل تجاري كائن بمحيط الوقائع. التي تبين رصدها شابين يحملان نفس المواصفات المقدمة من طرف الضحية.

وبعد تحريات حثيثة تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما مع إسترجاع حقيبة الضحية. التي قاما بإخفائها وباقي الأغراض المسروقة بمكان منعزل بمدينة أقبو.

كما تم حجز 03 أسلحة بيضاء تتمثل في سكاكين كانت بحوزة المشتبه فيهما. بالإضافة إلى إسترجاع وثائق الضحية محل السرقة من مسكن أحد المشتبه فيهما.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية السرقة في الطريق العمومي المقترنة بظرف التعدد والعنف. وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهما أمر إيداع.