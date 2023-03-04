بجاية.. توقيف شخصين يحترفان سرقة الدراجات النارية

أوقفت عناصر الشرطة للأمن الحضري الرابع التابعة لأمن ولاية بجاية شخصين يبلغان من العمر 17 و 20 سنة يحترفان سرقة الدراجات النارية ببجاية.

وجاءت تفاصيل العملية أثناء قيام عناصر فرقة قمع الإجرام بدوريات ميدانية راكبة بقطاع الإختصاص.

وعلى الساعة 5.30 صباحا لدى بلوغهم مفترق الطرق دواجي لفت نتباههم شخصين يقومان بجر دراجة نارية.

غير أنهما بمجرد مشاهدتهما لعناصر الشرطة لاذا بالفرار.

غير أن عناصر الشرطة تمكنت من توقيف أحدهما بعين المكان وإسترجاع الدراجة النارية محل السرقة.

بينما المشتبه فيه الثاني تمكن من الفرار نحو وجهة مجهولة، التحريات التي باشرتها الفرقة المحققة بالأمن الحضري الرابع مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 17 سنة وتوقيفه.

وقد أثبت التحقيق بأن المشتبه فيهما يحترفان سرقة الدراجات النارية ليلا والتي يركنها أصحابها أمام العمارات التي يقطنون بها.

والدراجة النارية محل السرقة تم سرقتها من حي سيدي أحمد بجاية.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد.

وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضد المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع، في حين أستفاد القاصر من الإفراج.

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