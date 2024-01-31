بجاية: توقيف شخصين يحترفان سرقة محلات بيع المجوهرات بأقبو

تمكنت عناصر أمن دائرة أقبو التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بالمسبوق القضائي المكنى “شيلوح ” وشريكه القاصر اللذان يحترفان سرقة محلات بيع المجوهرات بمدينة أقبو.

تفاصيل العملية جاءت على إثر تسجيل عدة شكاوي لضحايا تعرضت محلاتهم التجارية لبيع المجوهرات للسرقة ليلا من طرف مجهولين. أين إستولى الفاعلون على كميات معتبرة من المجوهرات والحلي من المعدن الأصفر والأبيض. على إثر ذلك تم فتح تحقيق في القضية، ومباشرة عمليات البحث والتحري.

وقد تلقت مصالح الشركة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 في ساعة متأخرة من الليل من قبل أحد التجار مفادها إشتغال جرس الإنذار الخاص بمحله لبيع المجوهرات الكائن بوسط مدينة أقبو. على وجه السرعة تنقلت عناصر الشرطة وتم تطويق المكان. أين تم ملاحقة وتوقيف أحد الفاعلين بعد محاولته الفرار والتخلص من المسروقات المتمثلة في كمية معتبرة من المجوهرات من المعدن الأبيض والأصفر كانت داخل حقيبة ظهرية.

بعد التحقيق تم تحديد هوية شريكه وتوقيفه ويتعلق الأمر بالمكنى “شيلوح” مسبوق قضائيا. كما أثبت التحريات بأن هذا الأخير بعد التخطيط وتحديد المحل المستهدف وإختيار الوقت المناسب ليلا يتكفل بحراسة المكان. بينما المشتبه فيه القاصر يقوم بالتوغل للمحل التجاري.

ومواصلة للتحقيق تبيّن بأن المشتبه فيهما متورطين في كل قضايا سرقة المحلات التجارية لبيع المجوهرات المسجلة بالمنطقة. وبتفتيش مقر إقامة المشتبه فيه القاصر تم ضبط وحجز كمية من الحلي و المجوهرات المسروقة و قناع أسود. وبمسكن المشتبه فيه الرئيسي تم حجز كمية من المخدرات وأسلحة بيضاء.

و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية جناية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترفة بظرف الليل. التعدد، التسلق والكسر مع استحضار مركبة ذات محرك، حيازة المخدرات وأسلحة بيضاء. وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، و بعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهما أمر إيداع.