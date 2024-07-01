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بجاية: توقيف شخص أضرم النار عمدا بغابة الحظيرة الوطنية ڨورايا

بقلم رابح. ص
بجاية: توقيف شخص أضرم النار عمدا بغابة الحظيرة الوطنية ڨورايا
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تدخل عناصر الدرك الوطني للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لبجاية بناءا على نداء تلقوه من أعوان حراسة الغابات مفاده رصد أحد الأشخاص يقوم بإضرام النار وسط الغابة.

أين تم توقيفه متلبسا بالجرم و يتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 28 سنة ينحدر من بلدية بوجليل. و قد تدخل فور ذلك أعوان الغابات و قاموا بإخماد الحريق.

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