بجاية: توقيف شخص استغل قاصر لسرقة مجوهرات والدته

تمكنت عناصر الأمن الحضري التاسع التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة. يحترف السرقة باستغلال القُصر.

تفاصيل العملية جاءت بعد تقدم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة رفقة وليه الشرعي والدته إلى مصالح الشرطة. قصد تسجيل شكوى ضد شخص استغل إبنها القاصر لسرقة مجوهراته. هذا الأخير تعرف على المشتبه فيه الذي أوهمه بفكرة الهجرة غير الشرعية على متن قارب مقابل مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم.

ولكون القاصر لا يملك هذا المبلغ وبتحريض من المشتبه فيه قام بسرقة كمية من مجوهرات والدته ومبلغ مالي قدره 05 ملايين سنتيم. و سلمهم للمشتبه فيه والذي طالبه مرة أخرى بإحضار مبالغ أخرى لتكملة المبلغ المتفق عليه ولما عجز القاصر عن تكملة المبلغ طلب من المشتبه فيه إعادة المسروقات التي سلمها إياه. وأمام رفض المشتبه فيه إكتشف القاصر أنه تعرض للاستغلال من طرف الفاعل. حينها قام بإخطار شقيقه الذي بدوره أخبر والدته والتي رفعت شكوى ضد الفاعل.

الفرقة المحققة وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات وبمساعدة الضحية. كما تم وضع خطة محكمة من خلالها. تم توقيف المشتبه فيه الذي اعترف بأنه استغل القاصر قصد سرقة مجوهرات والدته.

كما تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، لأجل قضية حمل شخص لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه وصفته الشخصية. على ارتكاب سرقة الأصول “قاصر”. بالإضافة كذلك إلى تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد جلسة المثول الفوري تم وضعه تحت نظام الرقابة القضائية.

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