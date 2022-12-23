بجاية.. توقيف شخص استغل فتاة قاصر لسرقة مسكن بإحدادن

أوقف عناصر الشرطة للأمن الحضري الثالث التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة وشريكته القاصر البالغة من العمر 16 سنة تورطا في سرقة مسكن بقرية إحدادن ببجاية.

وجاءت تفاصيل العملية بعد تسجيل شكوى ضحية تعرض مسكنه للسرقة من طرف مجهولين. أين إستولى الفاعلون على مجموعة من الحلي والمجوهرات.

الفرقة المحققة فور تسجيل الشكوى باشرت عمليات بحث وتحري واسعة، أين تم تحديد هوية الفاعل الرئيسي البالغ من العمر 22 سنة المقيم بنفس الحي، وتوقيفه رفقة شريكته القاصرة التي حرضها للقيام بفعل السرقة.

والتي تعد جارت الضحية حيث إغتنمت الفرصة المناسبة ودخلت الشقة محل السرقة التي كانت مفتوحة وقامت بالإستيلاء على المجوهرات الموجودة هناك وتسليمها للمشتبه فيه.

وقد تمكنت مصالح الشرطة من إسترجاع أغلب المسروقات من الحلي والمجوهرات وتسليمها للضحية.

ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية السرقة من داخل مسكن والتحريض على السرقة بإستغلال حاجة قاصر وإخفاء أشياء مسروقة.

وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد إجراء المثول الفوري صدر ضد المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع، أما القاصر فقد إستفادة من إستدعاء مباشر للجلسة.