بجاية: توقيف شخص بتهمة الضرب والجرح العـمدي على خمسيني

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة. تورط في قضية الضرب و الجرح العمدي.

القضية جاءت على إثر تسجيل شكوى لشخص يبلغ من العمر 50 سنة، مفادها تعرضه للضرب و الجرح العمدي على مستـوى الطرق الأربعة وسط مدينة بجاية من طرف شخص لا يعرفه. بحيث مُنحت له شهادة طبية تـثبت عجزه عن العمل لمدة 21 يوماً جراء هذا الاعتداء.

مباشرة قامت عناصر الشرطة بعمليات بحث واسعة، والتي كُللت بتحديد مكان وهوية الفاعل وتوقيفه. وقد بين التحقيق أن الضحية بعدما كان مارا بالقرب من سكن المشتكى منه تعرض لهجوم من أحد الكلاب الشرسة. و دفاعا عن نفسه قـام بركله بعيدا، أين تدخل صاحب الكلب وتهجم عليه مباغتا إياه بضربات على الرأس والركل في مختلف أنحاء جسمه.

و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية الضرب و الجرح العمدي. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد إحالته على إجراءات المثول الفوري صُدر في حقه أمر إيداع.

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