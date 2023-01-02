بجاية: توقيف شخص تورط في سرقة مبلغ مالي بتيشي

تمكنت عناصر الشرطة للأمن دائرة تيشي بأمن ولاية بجاية من توقيف شخص تورط في سرقة مبلغ مالي و صك بريدي ملك للضحية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 من طرف الضحية مفادها طلب التدخل على مستوى مدينة تيشي، على الفور تقدمت عناصر الشرطة القضائية مما مكنهم من توقيف المعتدي وإسترجاع المسروقات المتمثلة في مبلغ مالي مقدر بـ 4000 د ج وصك بريدي ملك للضحية قد خبأهم السارق داخل أحراش في نفس المسار الذي سلكه أثناء محاولته الهروب.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد إجراء المثول الفوري صدر ضد المشتبه فيه أمر إيداع