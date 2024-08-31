بجاية: توقيف شخص حاول سرقة مركبة والإعتداء على صاحبها

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الرابع التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 28 سنة تورط في محاولة سرقة مركبة سياحية ببجاية.

العملية جاءت إثر تلقي مصالح الشرطة نداء من مواطنين مفاده توقيف شخص حاول سرقة مركبة في حالة توقف على مستوى قرية تالة وريان بالطريق الوطني رقم 24 المؤدي إلى القرية السياحية بوليماط بجاية مباشرة تنقلت عناصر الشرطة العاملة بالميدان إلى عين المكان أين تبين أن الأمر يتعلق بشخص ينحدر من ولاية بومرداس حاول سرقة مركبة سياحية في حالة توقف من نوع طويوطا هيليكس بعدما قام بالإعتداء بالضرب على شقيق صاحب المركبة غير أن تدخل بعض المواطنين وسكان الحي حال دون ذلك وتمكنوا من القبض عليه وتقييده بشريط لاصق على غاية وصول مصالح الشرطة. و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية محاولة السرقة متبوع بالضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع بالمؤسسة العقابية واد غير ببجاية.