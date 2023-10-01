بجاية: توقيف شخص متلبسا بتخريب وتدنيس قبور الشهداء بسيدي عيش

تمكنت عناصر أمن دائرة سيدي عيش التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة. تورط في قضية تخريب وتدنيس قبور الشهداء.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة بدوريات مراقبة بقطاع الإختصاص. وعند بلوغهم مقبرة الشهداء لفت إنتباههم شخص داخل المقبرة في حالة تلبس يقوم بتكسير شهود القبور. و بمجرد رؤيته لعناصر الشرطة لاذ بالفرار. غير أن عناصر الشرطة تمكنت من إيقافه وتحويله إلى مركز الشرطة.

كما تبين بأن المشتبه فيه قام بتخريب العديد من القبور داخل مقبرة الشهداء. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية التخريب العمدي لمقابر الشهداء، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقه أمر إيداع.