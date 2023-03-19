بجاية: توقيف شخص وإفشال محاولة سرقة مركز بريد “تعساست”

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري السابع لأمن ولاية بجاية من توقيف مجرم يبلغ من العمر 28 سنة حاول ليلا سرقة مركز بريد الجزائر المتواجد بتعساست بمدينة بجاية.

تفاصيل العملية جاءت أثناء قيام عناصر الشرطة التابعة لفرقة قمع الإجرام بدوريات ليلية لبؤر الإجرام بقطاع الإختصاص. وعلى الساعة الثالثة صباحا وعند بلوغهم حي تاعساست بالقرب من مركز البريد لفت إنتباههم شخص يقوم بالتسلق والولوج إلى داخل البناية الخاصة بالمركز البريدي وهذا مرورا من النافذة الخاصة بالطابق العلوي من الجهة الخلفية لمدخل بريد الجزائر. مباشرة تم تطويق البناية و بعد مدة من التفاوض مع المشتبه فيه سلم نفسه. ليتم توقيفه وتحويله إلى مركز الأمن.

كما تبين بأنه مدمن كحول وهو تحت تأثير المخدرات وقد حاول سرقة مركز البريد عندما شاهد نافذة الطابق العلوي مفتوح نوعا ما. وبعد ولوجه للداخل لم يتمكن من الدخول داخل المكتب كونه مزود بباب حديدي مدعم على الرغم من محاولته تخريبه. لكن تدخل عناصر الشرطة في الوقت المناسب حال دون ذلك. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية محاولة السرقة بالتسلق. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.

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