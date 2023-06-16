بجاية: توقيف شخص وحجز عشبة من القنب الهندي ببني منصور

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز قطعة صغيرة من الكيف المعالج قدر وزنها بـ (90غ) غرام و(130غ) غرام من عشبة القنب الهندي ببني منصور ولاية بجاية.

تعود حيثيات القضية إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني منصور. مفادها وجود شخص يبلغ من العمر 34 سنة، ينحدر من ولاية بجاية. يقوم بحيازة ونقل كمية من المخدرات لغرض ترويجها بقرى بلدية آيت أرزين على متن دراجة نارية نوع جيفاتي سوداء اللون. على إثرها تم وضع نقطة مراقبة أين تم توقيف المشتبه فيه على متن الدراجة النارية السالفة الذكر بقرية الشريعة بلدية آيت أرزين دائرة إغيل علي. كما حاول الفرار بعد ترك دراجته النارية، أين تم إلقاء القبض عليه.

وبعد تفتيشه تفتيشا أمنيا دقيقا، تم العثور بحوزته على كيس بلاستيكي أبيض اللّون مخبئ بإحكام تحت سترته الرياضية يحتوي على قطعة من الكيف المعالج يقدر وزنها (90غ) غرام. بالإضافة إلى كمية من حشيش القنب الهندي يقدر وزنها (130غ) غرام. منها كمية معدة للترويج مهيأة داخل ثلاث أظرفة ورقية بالإضافة إلى سيجارة محشوة معدة للإستهلاك الشخصي. أين تم توقيف المعني وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية مع تقديم المعني أمام الجهات القضائية.