بجاية: توقيف شخص يروّج المخدرات بمحاذاة المدارس ببرشيش

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول برشيش التابعة لأمن دائرة القصر ببجاية من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 24 سنة يحترف بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب بالقرب من المؤسسات التعليمية.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها وجود شخص معروف لدى مصالح الشرطة. يقوم ببيع وترويج المخدرات بمحاذاة متوسطة برشيش بالقصر. مباشرة تم إعداد خطة محكمة من خلالها تم مداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيه الذي حاول التخلص من علبة سجائر كانت بحوزته. حيث قام برميها داخل كيس للقمامة كانت بذات المكان.

وبعد إسترجاع علبة السجائر تبين بأن مملوءة بقطع من الكيف مقطعة ومهيأة للبيع. كما تم إسترجاع سكين صغير من نوع كيتور مخصص لتقطيع المخدرات ومبلغ مالي قدره 2000 دج يعد من عائدات الترويج. المشتبه فيه وبعد تحويله إلى مركز الشرطة تبين بأنه محل أمر بالحبس بطريق الإكراه البدني.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المخدرات (كيف معالج) بطريقة غير مشروعة لغرض البيع. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده حكم بستة (06) أشهر حبس نافذة و غرامة مالية نافذة قدرها 30000 دج. كما صدر في حقه أمر إيداع لرفضه دفع المبلغ المدان به في قضية الإكراه البدني.