بجاية: توقيف شخص يمارس طقوس السحر والشعوذة بتزمالت

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة تزمالت التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يستغل محل لممارسة طقوس السحر و الشعوذة والنصب والإحتيال على مستوى المدينة.

وهذا بالإستعانة بحروز وطلاسم وكتب دينية ومواد تستعمل في السحر وأغلب زبنائنه من فئة النساء والشواذ جنسيا.

كما تم ضبط بمحل الموقوف على 11 شخصا ثمانية نساء وثلاثة رجال قادمين بغرض التداوي والعلاج بالرقية والسحر يقومون بإشعال البخور و الندب و الغناء، بعبارات غير مفهومة.

وقد تم حجز معدات تستعمل في السحر و الشعوذة عقاقير و سوائل مختلفة مجهولة المصدر و صور فوتوغرافية لعديد من الأشخاص بالإضافة الى ميلغ مالي بالعملة الوطنية والعملة الصعبة.