بجاية: توقيف شقيقين زَوَّرا محررات رسمية بأغيل علي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة إغيل علي بأمن ولاية بجاية. من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 23 و 24 سنة. تورطا في قضية التزوير في محررات رسمية قصد الإستيلاء على إرث عن طريق الغش.

جاء ذلك إثر تسجيل شكوى من قبل مصالح البلدية ضد شاب قام بانتحال هوية جده المتوفى محاولا بيع مركبة جده لشقيقه. مستغلا كونه يحمل نفس إسم و لقب جده، حيث تفطن العون المكلف بإتمام العملية لعدم تطابق البيانات الشخصية للبائع. مع المالك الأصلي للسيارة أثناء إجراءات نقل الملكية من البائع إلى المشتري.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية الإدلاء بإقرارات كاذبة لغرض الحصول على وثائق إدارية إنتحال هوية الغير. التزوير في محررات رسمية، محاولة الاستيلاء على الإرث عن طريق الغش. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد إجراء المثول الفوري وضعا تحت إجراء الرقابة القضائية.