بجاية: توقيف شقيقين يتاجران في المهلوسات بحوزتهم 1123 قرص بريغابالين

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة القصر ببجاية من توقيف شخصين تورطا في قضية حيازة و بيع المؤثرات العقلية.

تفاصيل العملية جاءت عقب ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الشرطة مفادها قيام جماعة أشرار ببيع وترويج المؤثرات العقلية بمدينتي أميزور و القصر بإستعمال دراجة نارية و مركبة من نوع كليو كومبيس.

على إثر هذه المعلومات تم فتح تحقيق في القضية و بعد تكثيف التحريات تم تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيهم. ليتم إعداد خطة محكمة من خلالها تم تتبع و مراقبة تحركاتهم و بعد عملية الترصد تم توقيف أحد المشتبه فيهم على مستوى الطريق الوطني رقم 75 في إتجاه مدينة برباشة. وقد ضبط بحوزته على كيس بلاستيكي بداخله 75 مشط من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين بمجموع 1123 كبسولة.

و قد أفضى التحقيق إلى توقيف مشتبه فيه آخر الذي يعد شقيق المشتبه فيه الأول. هذا الأخير تبـيّـن أنّه مبحوث عنه محـل أمر بالقبض لأجل تورطه في قضية مماثلة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية قصد إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة. و تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر ضد المشتبه فيه الرئيسي أمر ايداع و وضع المشتبه فيه الثاني تحت نظام الرقابة القضائية.

