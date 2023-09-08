بجاية: توقيف شيخ يحترف السرقة بالنشل بمحطة المسافرين بخراطة

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة خراطة التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شيخ مسبوق قضائي يبلغ من العمر 71 سنة ينحدر من ولاية سوق أهراس يحترف السرقة بالنشل على مستوى محطة نقل المسافرين ما بين الولايات بخراطة.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستقبال مصالح الشرطة لشكاوي عديدة لضحايا تعرضوا إلى السرقة أو محاولة السرقة بالنشل على مستوى محطة نقل المسافرين خراطة.

على إثر ذلك تم تكثيف التواجد الأمني لعناصر الشرطة خاصة بالزي المدني داخل المحطة ووسط الركاب. وبعد عملية الترصد تم ضبط المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بصدد محاولة سرقة أحد الركاب. بعدما قام بوضع يده داخل جيب الضحية، ليتم توقيفه مباشرة وتحويله إلى مركز الأمن. وقد تبين بأن المشتبه فيه معروف لدى مصالح الشرطة بعدة قضايا مماثلة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة بالنشل. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.