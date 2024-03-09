بجاية: توقيف طالب ثانوي يحترف ترويج المخدرات بالقرب من المؤسسات التعليمية

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يحترف بيع وترويج المخدرات بالقرب من المؤسسات التربوية.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة لفرقة قمع الإجرام لأمن ولاية بجاية بدوريات بقطاع الإختصاص ولدى وصولهم بالقرب من ثانوية الزياتين بأعالي مدينة بجاية لفت إنتباههم شخص مشبوه مباشرة تم توقيفه ليتبين بأنه طالب يدرس بذات الثانوية وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على 37 قرص مهلوس من دواء كاربيمول ومقص صغير يستعمل في عملية التقطيع. بالإضافة إلى قطعة صغيرة من الكيف، في إطار التحقيق وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم تفتيش مسكن المشتبه فيه أين تم ضبط وحجز علبتين دواء قطرات المهلوس، و 5 أقراص مهلوسة. بالإضافة إلى قطعة من الكيف المعالج ومشط من دواء فارغ من نوع ليسانكسيا.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد المتاجرة فيها. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضده عقوبة عامين حبس غير نافذ وغرامة مالية قدرها 100000 دج.