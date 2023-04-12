بجاية: توقيف طالب جامعي سرق تجهيزات إلكترونية وعرضها للبيع عبر الفايسبوك

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثالث بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بطالب جامعي. يبلغ من العمر 20 سنة تورط في قضية سرقة محل تجاري وحيازة أقراص مهلوسة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكوى لتاجر تعرض محله التجاري الكائن بالمركز التجاري إديمكو بجاية للسرقة بالكسر من طرف مجهولين. بعدما أقدموا على تسلق سطح المحل وإحداث كسر فيه والولوج إلى الداخل وفتح الباب من الداخل بعد كسر الأقفا.ل والإستيلاء على تجهيزات ومعدات إلكترونية. وبعدها قام الفاعل بعرض بعض المسروقات ومنها ثلاجتين للبيع عبر مواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك بإسم مستعار.

الفرقة المحققة ولأجل توقيف الفاعل أعدت خطة محكمة من خلالها تم إستدراج الفاعل عن طريق الإتصال به عبر صفحة الفايسبوك وإبداء الرغبة في شراء ثلاجة. وبمجرد حضوره للمكان المتفق عليه ببجاية تم توقيفه. وقد ضبط بحوزته على 03 أقراص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين.

كما تم إسترجاع بعض المسروقات منها ثلاجة قام الفاعل ببيعها لصاحب محل تجاري. و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة بالكسر والتسلق من داخل محل تجاري مع توافر ظرف الليل. بالإضافة كذلك إلى ملف ثاني لأجل حيازة المؤثرات العقلية لغرض الإستهلاك الشخصي. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة ببجاية. أين صدر ضده عقوبة 18 شهر حبس نافذة وغرامة مالية مقدرة بـ 100000 دج مع أمر إيداع بالجلسة.

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