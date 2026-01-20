بجاية: توقيف طالب جامعي يتاجر بالمؤثرات العقلية

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بطالب جامعي يبلغ من العمر 24 سنة. يحترف بيع وترويج المؤثرات العقلية بين أوساط الشباب وكذا الطلبة الجامعيين.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال عناصر الشرطة لمعلومات واردة مفادها قيام طالب جامعي بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بين أوساط الشباب وكذا الطلبة الجامعيين. والذي يتخذ من حي صوماكوب مكانا وبؤرة لبيع هذه السموم.

وعليه تم وضع خطة محكمة من خلالها توزيع عناصر الشرطة بالزي المدني بالمكان المستهدف، وبعد عملية المراقبة والترصد تم معاينة المشتبه فيه وهو يتردد عليه بعض الشباب لإقتناء المهلوسات. مباشرة تم مداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيه في حالة تلبس وهو بصدد بيع كمية من المؤثرات العقلية لطالب جامعي آخر.

المشتبه فيه على الرغم من مقاومته العنيفة ضد عناصر الشرطة إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه وتوقيفه. وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على قرابة 04 أمشاط من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين بمجموع إجمالي قدره 36 كبسولة. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 20500 دج من مختلف الفئات النقدية من عائدات البيع والترويج.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية قصد إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة الإستهلاك الشخص لها و تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 دج. مع إمر إيداع بالجلسة في حين صدر في حق لمشتبه فيه الثاني غرامة مالية قدرها 20000 دج.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور