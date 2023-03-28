بجاية: توقيف طالب جامعي يمتهن بيع المخدرات داخل الإقامات الجامعية

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية من توقيف طالب جامعي يبلغ من العمر 27 سنة. يحترف بيع وترويج المهلوسات داخل الإقامات الجامعية ببجاية.

كما جاءت تفاصيل العملية، بعد إستغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية داخل الإقامات الجامعية بمدينة بجاية. ليتم وضع خطة محكمة من خلالها تم توقيف شخص مشبوه بعد خروجه من الإقامة الجامعية المشتلة. هذا الأخير ضبط بحوزته قرص مهلوس من نوع بريغابالين.

وبعد التحقيق معه تبين بأنه أشتراه من عند طالب جامعي يقوم بترويج المهلوسات داخل الأحياء الجامعية يجهل إسمه. كما تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وقد ضبط بحوزته على 16 قرص مهلوس من نوع دول سيناتور وبريغابالين. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 6000 دج يعد من عائدات الترويج. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة بطريقة غير مشروعة، الإستهلاك الشخصي، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حق الطالب الجامعي أمر إيداع، والآخر استفاد من استدعاء مباشر للجلسة.