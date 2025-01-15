بجاية: توقيف طلبة جامعيين تورطوا في سرقة مجوهرات و نقود

تمكنت عناصر شرطة الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية، من توقيف ثلاثة طلبة جامعيين تورطوا في سرقة منزل.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكوى ربة بيت ضد مجهول، لأجل تعرض منزلها الكائن بحي الصغير وسط مدينة بجاية للسرقة. مست مجوهراتها بالمعدن الأصفر و كذا مبالغ مالية من العملة الصعبة و الوطنية.

بناء على هذا تم فتح تحقيق في القضية، وبعد إجراء المعاينة الميدانية، تبين أن الفاعل لم يلجأ إلى الكسر أو التخريب. و إنما استعمل مفاتيح مصطنعة للدخول إلى البيت. بعد استغلال كاميرات المراقبة المتواجدة بذات الحي لفت انتباه الفرقة المحققة شاب في مقتبل العمر كان متواجدا أمام مدخل البناية يوم وقوع السرقة. و عليه تم تكثيف الأبحاث و التحريات الميدانية. التي مكنت عناصر الأمن الحضري الخامس من توقيف المشتبه فيه.

و بعد التحقيق معه، تبين أن المدبر الرئيسي لقضية الحال مسبوق قضائي تحصل على نسخ من مفاتيح المنزل. من أحد أقارب الضحية تحت طائلة التهديد. حينها قام بتكليف 03 طلبة جامعيين لاقتراف عملية السرقة. فور ذلك تم توقيف مشتبه فيهما و يبقى المشتبه فيه الرئيسي في حالة فرار.

كما تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل جريمة تكوين جمعية أشرار، السرقة بتوافر ظرفي التعدد و استعمال مفاتيح مصطنعة. و تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة و بعد إحالتهم على إجراءات المثول الفوري. صدر ضدهم أمر إيداع و يبقى المشتبه فيه الرئيسي محل بحث في حالة فرار.

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