بجاية: توقيف طلبة جامعيين ملتبسين بحيازة المخدرات داخل الإقامة

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس التابع لأمن ولاية بجاية من توقيف خمسة طلبة جامعيين لأجل قضية حيازة المخدرات بطريقة غبر مشروعة.

تفاصيل العملية، جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة اتصالا هاتفياً من مركز حراسة لأحدى الإقامات الجامعية بمدينة بجاية، مفاده طلب تدخل، فور ذلك تنقلت عناصر الأمن إلى عين المكان.

أين تم توقيف أربعة طلبة جامعيين و حجز كمية من المخدرات (كيف معالج ) يقدر وزنها بـ 2.5 غ وشفرة حادة. وبعد مباشرة عملية التحقيق مع المشتبه فيهم، تم التوصل إلى تحديد هوية ممولهم، ويتعلق الأمر بطالب جامعي يقيم بنفس الإقامة الجامعية.

فور ذلك، تم توقيفه وقد ضبط بحوزته على كمية من المخدرات (كيف معالج) يقدر وزنها بـ 11.6 غ.

و قد أُنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة لإعادة بيعها بطريقة غير شرعية، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد جلسة المثول الفوري، صُدر ضدهم عقوبة 06 أشهر حبس نافذة و غرامة مالية قدرها 50000 دج.