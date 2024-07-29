بجاية: توقيف عشريني يحترف السرقة بالخطف بإستعمال دراجة نارية

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة يحترف السرقة بالخطف في الطريق العام بإستعمال دراجة نارية.

جاء هذا بعد تسجيل مصالح الشرطة سرقات بالخطف بإستعمال دراجات نارية بمختلف الأماكن بمدينة بجاية. من طرف شخصين يستهدفون بالخصوص الهواتف النقالة وأغلب ضحاياهم من فئة النساء. مصالح الشرطة ولأجل توقيف المشتبه فيهما باشرت عمليات بحث وتحري واسعة. وتبعا للمواصفات المقدمة من طرف الضحايا تم تحديد هوية مشتبه فيه متورط في القضية. مع تحديد مكان تواجده وتوقيفه بالقرب من مقر إقامته ببجاية، وقد تعرف عليه جل الضحايا.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة في الطريق العام بإستحضار مركبة ذات محرك، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر ضده عقوبة عامين حبس نافذة مع الإيداع وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.