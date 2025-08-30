بجاية: توقيف عشريني يحترف السرقة بالكسر للاملاك

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية من توقيف شخص ينحدر من ولاية من غرب الوطن يبلغ من العمر 22 سنة يحترف السرقة من داخل المركبات.

وجاءت تفاصيل العملية بعد تلقي مصالح الشرطة على الساعة الخامسة وثلاثون دقيقة صباحا نداء على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفاده تعرض مركبة سياحية تحمل ترقيم أجنبي لعملية تخريب وكسر زجاجها الأمامي كانت مركونة على مستوى حظيرة محادية لطريق الجوت بمدينة بجاية.

وعلى الفور تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان أين تم ضبط شخص نائما بداخلها وزجاج المركبة مكسور. ليتم توقيفه وتحويله إلى مركز الشرطة.

وبعد تقدم صاحب المركبة صرح بإختفاء حقيبة يدوية بها عدة أغراض ووثائق مبلغ مالي بالعملة الأجنبية (الأورو). كانت موضوعة بالصندوق الخلفي للمركبة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية التخريب العمدي لملك الغير. متبوع بالسرقة وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة 03 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 500000 دج، مع أمر إيداع بالجلسة.