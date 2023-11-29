بجاية: توقيف عشريني يحترف سرقة بطاريات الشاحنات بسيدي عيش

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة سيدي عيش ببجاية من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 24 سنة يحترف سرقة توابع المركبات.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة العديد من السرقات طالت بطاريات الشاحنات بمدينة سيدي عيش مستغلين الفترة الليلية لتنفيذ سرقاتهم.

مباشرة باشرت الفرقة المحققة عمليات البحث والتحري، وبإستغلال كاميرات المراقبة المتواجدة بإقليم الإختصاص. تم تحديد نوعية المركبة المستعملة في عمليات السرقة وهي من نوع بيجو 406 رمادية اللون. وبتكثيف الدوريات بالمدينة ومحيطها تم رصد المركبة المشبوهة وسط مدينة سيدي عيش.

ليتم مباشرة توقيف المركبة وسائقها، هذا الأخير بعد التحقيق معه تبين تورطه في العديد من السرقات التي طالت بطاريات الشاحنات بالمدينة. وقيامه ببيعها لأصحاب محلات بيع الخردوات خارج إقليم الإختصاص مقابل مبالغ مالية.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية سرقة توابع المركبات مع توفر ظرفي الليل وإستحضار مركبة. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري تم إدانته 3 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 200000 دج مع أمر إيداع.