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بجاية: توقيف عصابة أحياء من 20 شخص يعتدون على ساكنة كابري تور

بقلم رابح.ص
بجاية: توقيف عصابة أحياء من 20 شخص يعتدون على ساكنة كابري تور
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تمكن عناصر الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني لبجاية من توقيف 20 شخص يشكلون عصابة احياء حيث أقدموا على الإعتداء بالأسلحة البيضاء خناجر و سيوف و هروات على المتوافدين على القرية السياحية كابري، تور، ببلدية بوخليفة دائرة تيشي.

حيث يقوم أفراد الشبكة بترهيب الساكنة و المرتادين على القرية السياحية. هذا و تم تقديم الموقوفين أمام نيابة الجمهورية اين تم ايداع الحبس 14 متهم الى غاية محاكمتهم

رابط دائم : https://nhar.tv/QDkr3
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