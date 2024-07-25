بجاية: توقيف عصابة أحياء من 20 شخص يعتدون على ساكنة كابري تور
بقلم رابح.ص
تمكن عناصر الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني لبجاية من توقيف 20 شخص يشكلون عصابة احياء حيث أقدموا على الإعتداء بالأسلحة البيضاء خناجر و سيوف و هروات على المتوافدين على القرية السياحية كابري، تور، ببلدية بوخليفة دائرة تيشي.
حيث يقوم أفراد الشبكة بترهيب الساكنة و المرتادين على القرية السياحية. هذا و تم تقديم الموقوفين أمام نيابة الجمهورية اين تم ايداع الحبس 14 متهم الى غاية محاكمتهم
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