بجاية.. توقيف عصابة لترويج المخدرات وحجز أزيد من 4 ألاف قرص بريغابالين

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية بجاية، من تفكيك جماعتين إجراميتين في عمليتين متفرقتين في ظرف وجيز.

وذلك من خلال العمليتين تم توقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و 44 سنة يحترفون ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية.

تفاصيل القضية الأولى، وبناا على معلومات مؤكدة مفادها نشاط جماعة إجرامية منظمة على رأسها مسبوق قضائيا. تقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب في أحد الأحياء الشعبية بمدينة بجاية.

وبعد إعداد خطة محكمة و تتبع تحركات المجموعة ،تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل من توقيف و تفكيك هذه الجماعة المتكونة من 5 أشخاص.

وضبط بحوزتهم ما يعادل 2368 قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ وكمية من المخدرات. (القنب الهندي ) مهيأة للبيع وزنها 7.7 غ.

و مبلغ مالي يفوق 26 مليون سنتيم و الذي يعد من عائدات ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية.

كما تم حجز دراجة نارية وهواتف نقالة ملك للمجرمين.

تفاصيل القضية الثانية، وتزامنا مع القضية الأولى تمكنت عناصر الـبياري من تفكيك جماعة إجرامية ثانية متكونة من 3 أشخاص. مختصة في الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية على مستوى حي إحدادن ببجاية.

من خلال العملية تم ضبط بحوزتهم 1800 قرص من المؤثرات العقلية ومليون سنتيم من عائدات البيع ، كما تم حجز دراجة نارية تستعمل في نقل و ترويج المؤثرات العقلية.

ليتم إنجاز ملفات جزائية ضد المتهمين لأجل حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة. ليقدموا أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضدهم أمر إيداع.