بجاية: توقيف فلاحين تورطوا في سقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة تيمزريت التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شخصين يعملان في مجال الفلاحة يبلغان من العمر 25 و 40 سنة ينحدران من بلدية تيمزريت تورطا في سقي أشجار مثمرة بمياه الصرف الصحي.

وفي هذا السياق تعود حيثيات القضية إلى معلومات واردة إلى مصالح الشرطة حول تورط فلاحين في سقي محاصيلهم الزراعية وأشجارهم المثمرة بمياه الصرف الصحي الجارية بالواد المتواجد على مستوى قرية تقيطون بتيمزريت.

وفور ذلك قامت عناصر الشرطة بالمعاينات اللازمة رفقة اللجنة المشتركة للصحة والنظافة، أين تم حجز أنابيب السقي ووضعها في المحشر البلدي.

كما تم إتلاف ما مساحته 5000 متر مربع من ثمار أشجار البرتقال المقدرة بحوالي 200 شجرة، إضافة إلى حوالي 1000 متر مربع من محصول الطماطم.

بالمقابل أنجز ملف جزائي ضد المتورطين لأجل قضية جنحة استعمال المياه المستعملة وغير المعالجة للسقي و مخالفة القرارات الرسمية و الإدارية.

طالع ايضا:

بجاية: 12 جريحا في إصطدام حافلة بسيارة داخل أنفاق خراطة