بجاية: توقيف فلاحين تورطوا في سقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة
تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة تيمزريت التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شخصين يعملان في مجال الفلاحة يبلغان من العمر 25 و 40 سنة ينحدران من بلدية تيمزريت تورطا في سقي أشجار مثمرة بمياه الصرف الصحي.
وفي هذا السياق تعود حيثيات القضية إلى معلومات واردة إلى مصالح الشرطة حول تورط فلاحين في سقي محاصيلهم الزراعية وأشجارهم المثمرة بمياه الصرف الصحي الجارية بالواد المتواجد على مستوى قرية تقيطون بتيمزريت.
وفور ذلك قامت عناصر الشرطة بالمعاينات اللازمة رفقة اللجنة المشتركة للصحة والنظافة، أين تم حجز أنابيب السقي ووضعها في المحشر البلدي.
كما تم إتلاف ما مساحته 5000 متر مربع من ثمار أشجار البرتقال المقدرة بحوالي 200 شجرة، إضافة إلى حوالي 1000 متر مربع من محصول الطماطم.
بالمقابل أنجز ملف جزائي ضد المتورطين لأجل قضية جنحة استعمال المياه المستعملة وغير المعالجة للسقي و مخالفة القرارات الرسمية و الإدارية.
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بجاية: 12 جريحا في إصطدام حافلة بسيارة داخل أنفاق خراطة
كما تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم بولاية بجاية في إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة. إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فقد أصيب 12 شخصا بجروح في حادث إصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارة. على مستوى أنفاق خراطة بالطريق الوطني رقم 09 الرابط بين بجاية وسطيف.
وحسب بيان للحماية المدنية فإن الحادث الذي وقع على الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة،
كان ناجم عن تجاوز خطير تسبب في الحادث الذي خلف إصابة 8 رجال و 3 نساء. بالاضافة كذلك إلى جرح طفلة في هذا الحادث. و قد تم التكفل يالجرحى و نقلهم لتلقي العلاج.
بجاية: شرطة أوقاس تطيح بمروّج مهلوسات بالأحياء الشعبية والملاهي الليلية
تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة أوقاس التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 41 سنة. يحترف ترويج المؤثرات العقلية وسط الشباب متخذا من كشكه مكانا لتخزينها وترويجها.
تفاصيل العملية جاءت بناءً على معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها تواجد كشك متعدد الخدمات وسط مدينة أوقاس. يقوم صاحبه بترويج المؤثرات العقلية،
فور ذلك وبعد أخذ جميع الإحتياطات الأمنية تم مداهمة الكشك. وبتفتيش المكان تم العثور وحجز حزمات من أمشاط المؤثرات العقلية من نوع ” بريغابالين ” و المقدر عددها الإجمالي بـ 476 كبسولة.
كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ 135380 دج يعد من عائدات الترويج، المشتبه فيه وبعد التحقيق معه تبين بأنه يقوم بترويج المهلوسات وبيعها على مستوى الأحياء السكنية بأوقاس وضواحيها.
وكذا بالحانات والملاهي الليلية بالمناطق الساحلية.وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه. لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض المتاجرة بها، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقه أمر إيداع.
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