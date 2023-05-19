بجاية: توقيف قاصر إعتدى على معاق حركيا وسلبه مبلغ مالي

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الأول بأمن ولاية بجاية من توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة يحترف السرقة بالعنف ببجاية.

العملية جاءت بعد تسجيل شكوى شخص معاق حركيا يبلغ من العمر 45 سنة تعرض للسرقة بالعنف من طرف شخص مجهول الهوية. على مستوى شارع باب الفوقة بأعالي مدينة بجاية. أين سلبه مبلغ مالي قدره 8000 دج بعدما قام بالإعتداء عليه ضربا مسببا له جروح على مستوى رأسه. وقد إستفاد من عجز عن العمل لمدة 10 أيام.

عناصر الشرطة فور تلقيها الشكوى تنقلت مباشرة إلى عين المكان، وباشرت عمليات بحث وتحري واسعة كللت بتحديد هوية الفاعل المعروف لدى مصالح الشرطة بقضايا مماثلة. ليتم إعداد خطة محكمة من خلالها تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه بأحد البيوت القصديرية بحي الكاليتوس ببجاية.

وبعد تطويق المكان تم توقيفه وتحويله إلى مركز الشرطة، و قد تم إنجاز ملف جزائي ضده لأجل قضية السرقة بالعنف. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر في حقه عقوبة 03 أشهر حبس نافذا مع أمر إيداع.