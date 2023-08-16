بجاية: توقيف قاصر يحترف السرقة بمواقف الحافلات

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثاني بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بقاصر يبلغ من العمر 17 سنة مقيم بحي سوماري بجاية. يحترف السرقة بالخطف على مستوى مواقف الحافلات بمدينة بجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفادها تعرض فتاة قاصرة تبلغ من العمر 14 سنة إلى السرقة بالخطف إستهدفت هاتفها النقال. التي كانت تستعمله وكذا محفظتها اليدوية من طرف شخص مجهول الذي لاذ بالفرار نحو وجهة مجهولة. وذلك على مستوى موقف الحافلات القريب من محطة السكك الحديدية ببجاية. مباشرة بعد تقديم الضحية أوصاف الفاعل باشرت عمليات البحث والتحري ليتم توقيف المشتبه فيه على مستوى الحي الشعبي الخميس وبحوزته هاتف الضحية.

وبعد التحقيق مع المشتبه فيه تبين تورطه في عدة قضايا إجرامية تتعلق بالسرقة بالخطف والنشل والإعتداء بأسلحة بيضاء وراح ضحيته عدة أشخاص. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة بالخطف. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. أين تم وضعه وتحويله إلى مركز متخصص في إعادة التربية خارج الولاية.