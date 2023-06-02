بجاية: توقيف قاصر يستعمل السلاح الأبيض للإعتداء والسرقة

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشاب يبلغ من العمر 17 سنة يحترف السرقة بالعنف.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفادها تعرض شخص لمحاولة الإعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض (سكين) بالقرب من مسجد سيدي الموهوب بأعالي مدينة بجاية.

على الفور تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان أين عثروا على الضحية البالغ من العمر 30 سنة في حالة هلع نتيجة الخوف الشديد. مصرحا بأنه تعرض لمحاولة السرقة بالعنف من طرف شخص قام بتهديده بسلاح أبيض (سكين) ولولا فراره لتعرض للإعتداء

كما تم بعد تقديم الضحية لأوصاف المشتبه فيه تكثيف الأبحاث والتحريات والتي كللت بتوقيف المشتبه فيه غير بعديد عن مكان الإعتداء. وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على السكين المستعمل في عملية الإعتداء. بالإضافة كذلك إلى ثلاثة قطع من الكيف المعالج.

وقد تم أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة بالعنف مع حمل سلاح أبيض ظاهر. حيازة المخدرات لغرض الإستهلاك الشخصي، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. أين وضع تحت الرقابة القضائية.